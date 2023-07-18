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Utah Jazz Ömer Faruk Yurtseven'i transfer etti!

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Giriş Tarihi: 18.07.2023
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Utah Jazz Ömer Faruk Yurtseven’i transfer etti!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Utah Jazz, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i transfer etti. Ömer Faruk Yurtseven, Mehmet Okur ve Ersan İlyasova'nın ardından Jazz tarihindeki 3. Türk oyuncu oldu.

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