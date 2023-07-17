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Dursun Özbek'ten TFF'ye sert çıkış: Daha öncekiler bilmiyor muydu? Bunun sonu gelmez...

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Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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Dursun Özbek’ten TFF’ye sert çıkış: Daha öncekiler bilmiyor muydu? Bunun sonu gelmez...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için aldığı kararı sert bir şekilde eleştirdi. Özbek, "Türk futbolunda kaos yaratmakta üstümüze yok. 40 sene önce alınmış bir kararı bugün yeniden gündeme getiriyoruz. Yeniden bir kaotik ortam oluşması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha önceki Federasyonlar bilmiyorlar mıydı hangi şampiyonluğun geçerli olup olmayacağını? TFF'nin şapkasını önüne koyup yeniden düşünmesi lazım. Bunun sonu gelmez." dedi.

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