BEŞİKTAŞ MEZOKÖVESD ZSORY MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
"Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. 2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Mezokövesd Zsory ile mücadele verecek. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, cevabı...
BEŞİKTAŞ MEZOKÖVESD ZSORY MAÇI CANLI İZLE! Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Almanya kampının ikinci maçında Mezokövesd Zsory ile kozlarını paylaşacak. Augsburg ile ilk maçını yapan Beşiktaş, Alman temsilcisi ile 1-1 berabere kalmıştı. Bugün yaşanacak olan mücadele için heyecan dorukta. İşte maç hakkında merak edilenler...
BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
18 Temmuz Salı günü (BUGÜN) MGG Arena'da oynanacak olan müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ MEZOKÖVESD ZSORY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
2. RANDEVU
Siyah beyazlılar, Macar rakibiyle ikinci kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş 8 Ocak 2020 tarihinde Mezokövesd Zsory ile yine hazırlık maçı yapmış ve sahada Adem Ljajic ve Atiba Hutchinson'un attığı gollerle 2-0 galip ayrılmıştı.
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