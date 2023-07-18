BEŞİKTAŞ MEZOKÖVESD ZSORY MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ MEZOKÖVESD ZSORY MAÇI CANLI İZLE! Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Almanya kampının ikinci maçında Mezokövesd Zsory ile kozlarını paylaşacak. Augsburg ile ilk maçını yapan Beşiktaş, Alman temsilcisi ile 1-1 berabere kalmıştı. Bugün yaşanacak olan mücadele için heyecan dorukta. İşte maç hakkında merak edilenler...