İşte 2023-2024 Süper Lig fikstürü! İlk haftanın programı belli oldu! Sezonun ilk derbi maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tarihi...
Türkiye'de milyonlarca futbolseverin ilgiyle takip ettiği Süper Lig Fikstür Çekim Töreni Riva'da TFF'ye ait tesislerde yapıldı. Törene futbol camiasından son derece önemli isimler katılırken tüm maçların oynanacağı takvim belli oldu. Buna göre ligdeki ilk derbide 2. haftada Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. İşte detaylar...
Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekim töreni Riva'da gerçekleştiriliyor.
FİKSTÜR ÇEKİMİ BAŞLIYOR
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri yaz bahçesinde saat 19:30'da başlayan açılış konuşmalarının ardından yeni sezonun fikstür çekimi saat 21:30'da yapıldı
FUTBOL CAMİASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILIYOR
Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Trendyol Süper Lig kulüp temsilcileri, teknik direktörler ve futbolcuların yanı sıra sanat camiasından da isimler katıldı.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.
DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU
Derbiler 2,5,9,11,15 ve 18. haftalarda oynanacak.
1.HAFTA MAÇLARI
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
DG Sivasspor - Yılport Samsunspor
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
Pendikspor - A.Hatayspor
Alanyaspor - Başakşehir
Karagümrük - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Konyaspor - İstanbulspor
Kayserispor - Galatasaray
Trabzonspor - Antalyaspor
İLK DERBİ GALATASARAY-TRABZONSPOR
2. hafta | Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta | Trabzonspor - Beşiktaş
9. hafta | Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta | Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta | Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta | Fenerbahçe-Galatasaray
HAFTA İÇİ MAÇLARI DA OYNAYACAK
Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.
BU SEZON BİR İLK!
Ayrıca Süper Lig'de yeni sezonda İstanbul takımları en fazla 5 maç üst üste İstanbul'da oynayacağı, bu sezon ilk kez kullanılacak olan fikstür anahtarı sayesinde hiçbir takım, üst üste kendi sahasında maç yapamayacağı açıklandı.
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