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İşte 2023-2024 Süper Lig fikstürü! İlk haftanın programı belli oldu! Sezonun ilk derbi maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tarihi...

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Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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İşte 2023-2024 Süper Lig fikstürü! İlk haftanın programı belli oldu! Sezonun ilk derbi maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tarihi...

Türkiye'de milyonlarca futbolseverin ilgiyle takip ettiği Süper Lig Fikstür Çekim Töreni Riva'da TFF'ye ait tesislerde yapıldı. Törene futbol camiasından son derece önemli isimler katılırken tüm maçların oynanacağı takvim belli oldu. Buna göre ligdeki ilk derbide 2. haftada Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. İşte detaylar...

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekim töreni Riva'da gerçekleştiriliyor.

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FİKSTÜR ÇEKİMİ BAŞLIYOR

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri yaz bahçesinde saat 19:30'da başlayan açılış konuşmalarının ardından yeni sezonun fikstür çekimi saat 21:30'da yapıldı

FUTBOL CAMİASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER KATILIYOR

Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Trendyol Süper Lig kulüp temsilcileri, teknik direktörler ve futbolcuların yanı sıra sanat camiasından da isimler katıldı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

Derbiler 2,5,9,11,15 ve 18. haftalarda oynanacak.

1.HAFTA MAÇLARI

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

DG Sivasspor - Yılport Samsunspor

Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

Pendikspor - A.Hatayspor

Alanyaspor - Başakşehir

Karagümrük - Beşiktaş

Fenerbahçe - Gaziantep FK

Konyaspor - İstanbulspor

Kayserispor - Galatasaray

Trabzonspor - Antalyaspor

İLK DERBİ GALATASARAY-TRABZONSPOR

2. hafta | Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta | Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta | Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta | Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta | Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta | Fenerbahçe-Galatasaray

HAFTA İÇİ MAÇLARI DA OYNAYACAK

Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak.

BU SEZON BİR İLK!

Ayrıca Süper Lig'de yeni sezonda İstanbul takımları en fazla 5 maç üst üste İstanbul'da oynayacağı, bu sezon ilk kez kullanılacak olan fikstür anahtarı sayesinde hiçbir takım, üst üste kendi sahasında maç yapamayacağı açıklandı.

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