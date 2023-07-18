18 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Polonyalı golcü Krzysztof Piatek Başakşehir'de!

Polonyalı golcü Krzysztof Piatek Başakşehir'de!

SPOR
Giriş Tarihi: 18.07.2023
ABONE OL
Polonyalı golcü Krzysztof Piatek Başakşehir’de!

Başakşehir, Polonyalı milli futbolcu Krzysztof Piatek'i transfer etti. Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Krzysztof Piatek." denildi. Santrfor pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA