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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Aslan Litvanya yolcusu...

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Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oldu! Aslan Litvanya yolcusu...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Žalgiris Vilnius oldu.

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