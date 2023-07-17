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Trabzonspor Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı

SPOR
Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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Trabzonspor Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdı

Son dakika haberine göre Süper Lig takımlarından Trabzonspor, milli futbolcusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

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