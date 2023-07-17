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Beşiktaş savunma hattına önemli takviye

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Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Beşiktaş savunma hattına önemli takviye

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün...Siyah-Beyazlılar'da transfer çalışmaları sürerken Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic operasyonlarında hayal kırıklığı yaşanmıştı. Beşiktaş bu kez bugün yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirerek imza attıracak.

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