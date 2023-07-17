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Premier Lig devinden rekor transfer! Hedef oyuncu Kvaratskhelia

SPOR
Giriş Tarihi: 17.07.2023
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Premier Lig devinden rekor transfer! Hedef oyuncu Kvaratskhelia

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli'nin en dikkat çekici isimlerinden birisi olan yıldız futbolcuya Premier Lig'den talip çıktı. Newcastle United, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isterken yıldız oyuncuyu transfer listesinin başına aldı. Hem de rekor bir ücretle...

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