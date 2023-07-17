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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Mbwana Samatta resmen PAOK'ta

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Giriş Tarihi: 17.07.2023 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
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Fenerbahçe’de beklenen ayrılık! Mbwana Samatta resmen PAOK’ta

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Samatta'nın PAOK'a transfer olduğunu açıkladı. Samatta'nın 2024 yılı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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