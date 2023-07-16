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Fenerbahçe yeni transferi Dusan Tadic'in maliyetini açıkladı!

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Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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Fenerbahçe yeni transferi Dusan Tadic’in maliyetini açıkladı!

Sarı-lacivertliler, Ajax'tan ayrılan Dusan Tadic'i 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. KAP'a yapılan açıklamada yıldız oyuncunun yıllık 4.2 milyon Euro alacağı belirtildi. Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan Tadic'i transfer etmesinin ardından Fenerbahçe'den videolu gönderme yapıldı.

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