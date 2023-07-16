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Trabzonspor'dan transfer açıklaması

SPOR
Giriş Tarihi: 16.07.2023
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Trabzonspor’dan transfer açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'nin 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Fas ekibi Wydad Athletic Kulübü'ne kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı bildirdi.

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