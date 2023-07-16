16 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye - Çin kadın voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye - Çin kadın voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
ABONE OL
Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye - Çin kadın voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

"Filenin Sultanları final maçı ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Türkiye Çin kadın voleybol maçı kanalı ve yayın saati merak konusu oldu. ABD'yi geçerek adını finale yazdırmayı başaran Filenin Sultanları, Çin ile karşı karşıya geliyor. İşte, Türkiye - Çin voleybol final maçı günü, saati ve kanalı hakkında detaylar...

Filenin sultanları final maçı kanalı ve saati araştırmaları sporseverler tarafından araştırılıyor. Son beş yıldır üst üste kazandığı zaferlerle Türk milletini gururlandıran Türkiye kadın voleybol takımı Filenin Sultanları Milletler Ligi Final maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. Türkiye ile Çin arasında yapılacak şampiyonluk maçı, canlı yayında takip edilecek. İşte, Filenin sultanları Türkiye - Çin kadın voleybol final maçı hakkında merak edilenler...

FİLENİN SULTANLARI ADINI FİNALE YAZDIRDI!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.

Filenin Sultanları'nın, blok sayılarıyla başladığı karşılaşmada ABD, 6-10 ve 7-13 geriye düştüğü sayılar sonrasında üst üste mola aldı. Ebrar Karakurt'un servis sayısıyla Türkiye, ilk seti 25-21 kazandı.

2. sete de iyi başlayan milli takım karşısında iyi organize olamayan ev sahibi ekip, Ebrar Karakurt'un etkili oyunu sonrası skor 7-11 ve 10-16'da oyunu molalarla böldü. File önünde blok üstünlüğünü devam ettiren Türkiye, yine Ebrar Karakurt'un sayısıyla seti 25-14 kazandı ve finale bir adım daha yaklaştı.

Karşılıklı sayılarla başlayan 3. sette bireysel hatalar öne çıktı. Türkiye, Vargas ile etkili hücum ettiği ve bloklarla iyi savunma yaptığı seti, skor 22-24'te maç servisine kadar taşıdı. ABD ise son bölümde iyi manşetler alarak oyunu çevirdi ve seti 26-24 kazanan taraf oldu.

ABD, 4. sete file önünde O'Neal ile etkili başladı. Türkiye, rakibinin 4-0'lık serisi sonrası skor 8-6'da mola aldı. Moladan iyi dönen milli takım karşısında ev sahibi ekip, 9-11 ve 14-18 öne geçtiği sayıların ardından mola haklarını kullandı. Zehra Güneş'in bloklarıyla rakibinin hücumlarını sayıyla sonuçlandıran Türkiye, karşılıklı üst üste maç sayılarının atıldığı seti 27-25 kazanarak ABD'yi 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

TÜRKİYE ÇİN VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Çin arasında yapılacak şampiyonluk maçı, 17 Temmuz Pazartesi günü 01.30'da başlayacak. Milletler Ligi'nin üçüncüsünü belirleyecek karşılaşma ise bugün ABD ile Polonya arasında yapılacak.

TÜRKİYE ÇİN KADIN VOLEYBOL FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Çin kadın voleybol final maçıTRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Maçı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle.html

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA