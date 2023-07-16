Filenin Sultanları final maçı ne zaman? Filenin Sultanları Türkiye - Çin kadın voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılıklı sayılarla başlayan 3. sette bireysel hatalar öne çıktı. Türkiye, Vargas ile etkili hücum ettiği ve bloklarla iyi savunma yaptığı seti, skor 22-24'te maç servisine kadar taşıdı. ABD ise son bölümde iyi manşetler alarak oyunu çevirdi ve seti 26-24 kazanan taraf oldu.

ABD, 4. sete file önünde O'Neal ile etkili başladı. Türkiye, rakibinin 4-0'lık serisi sonrası skor 8-6'da mola aldı. Moladan iyi dönen milli takım karşısında ev sahibi ekip, 9-11 ve 14-18 öne geçtiği sayıların ardından mola haklarını kullandı. Zehra Güneş'in bloklarıyla rakibinin hücumlarını sayıyla sonuçlandıran Türkiye, karşılıklı üst üste maç sayılarının atıldığı seti 27-25 kazanarak ABD'yi 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.