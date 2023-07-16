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Eski Beşiktaşlı Tosic'den Tadic açıklaması: Günlerce uğraştım

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Giriş Tarihi: 16.07.2023
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Eski Beşiktaşlı Tosic’den Tadic açıklaması: Günlerce uğraştım

Son dakika haberi...Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve menajer Dusko Tosic, Siyah-Beyazlı'ların istediği ancak Fenerbahçe'ye transfer olan Tadic hakkında açıklamalarda bulundu.

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