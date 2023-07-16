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Filenin Sultanları ABD'yi yenerek finale yükseldi!

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Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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Filenin Sultanları ABD’yi yenerek finale yükseldi!

FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi ABD'yi 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin ile karşılaşacak.

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