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Fenerbahçe Tadic'i İstanbul'a getirdi! Beşiktaş'a transfer çalımı...

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Giriş Tarihi: 16.07.2023 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
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Fenerbahçe Tadic’i İstanbul’a getirdi! Beşiktaş’a transfer çalımı...

Yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündeminde olduğu Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi.

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