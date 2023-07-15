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TFF'den 1959 yılı öncesi için "şampiyonluk" açıklaması

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Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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TFF’den 1959 yılı öncesi için şampiyonluk açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir" denildi.

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