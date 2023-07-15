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Galatasaray hazırlık maçında Csakvar'ı 4-2 mağlup etti!

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Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Galatasaray hazırlık maçında Csakvar’ı 4-2 mağlup etti!

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçında Macaristan 1. Lig ekiplerinden Csakvar'ı 4-2 yendi.

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