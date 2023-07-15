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Son dakika | İsmail Kartal Rodrigo Becao transferini açıkladı

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Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Son dakika | İsmail Kartal Rodrigo Becao transferini açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün...Fenerbahçe'nin hazırlık maçı sonrasında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Becao ve Livakovic transferleri için konuştu.

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