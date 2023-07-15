Beşiktaş-Augsburg maçında olay! Şenol Güneş takımı soyunma odasına götürdü
Son dakika... Beşiktaş’ın Augsburg ile oynadığı hazırlık maçı 76. dakikada sahaya taraftarlar tarafından atılan havai fişekler sebebiyle hakem tarafından duraklatıldı.
Güneş, ilk hazırlık maçında kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet ederken, savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Francisco Montero'dan oluşturdu.
Orta sahanın merkezinde Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz ve Gedson Fernandes'e görev veren Güneş, hücum hattını ise Rachid Ghezzal, Emrecan Bulut ve Jackson Muleka'dan oluşturdu.
Siyah-beyazlı ekip 29. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın direkten dönen sert şutuyla ilk tehlikeli atağını bulurken, 44. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte meşin yuvarlağa yükselen Jackson Muleka kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş'ta ikinci yarıya Semih Kılıçsoy-Rachid Ghezzal, Umut Meraş-Gedson Fernandes, Kerem Atakan-Emrecan Bulut değişiklikleriyle başlarken, teknik direktör Güneş, 67. dakikada Amir Hadziahmetovic-Francisco Montero, Omar Colley-Emrecan Uzunhan, Vincent Aboubakar-Jackson Muleka, 74. dakikada ise Arthur Masuaku-Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan-Berkay Vardar değişiklikleri yaptı.
Augsburg'un beraberlik golünü ise 59. dakikada Cardona kaydetti.
MAÇ 76. DAKİKADA BİTİRİLDİ
Avusturya'daki Kufstein Arena'da oynanan karşılaşma, taraftarların sahaya attığı yanıcı maddeler nedeniyle 76. dakikada sona erdirildi.
İkinci yarının başında sahaya atılan havai fişekler sonrası maç devam ederken, 76. dakikada bir kez daha sahaya havai fişek atılması sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sahaya girerek hakemlerle tokalaştı ve siyah-beyazlı takımı soyunma odasına götürdü.
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