Beşiktaş-Augsburg maçında olay! Şenol Güneş takımı soyunma odasına götürdü

Beşiktaş'ta ikinci yarıya Semih Kılıçsoy-Rachid Ghezzal, Umut Meraş-Gedson Fernandes, Kerem Atakan-Emrecan Bulut değişiklikleriyle başlarken, teknik direktör Güneş, 67. dakikada Amir Hadziahmetovic-Francisco Montero, Omar Colley-Emrecan Uzunhan, Vincent Aboubakar-Jackson Muleka, 74. dakikada ise Arthur Masuaku-Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan-Berkay Vardar değişiklikleri yaptı.

Augsburg'un beraberlik golünü ise 59. dakikada Cardona kaydetti.

MAÇ 76. DAKİKADA BİTİRİLDİ

Avusturya'daki Kufstein Arena'da oynanan karşılaşma, taraftarların sahaya attığı yanıcı maddeler nedeniyle 76. dakikada sona erdirildi.

İkinci yarının başında sahaya atılan havai fişekler sonrası maç devam ederken, 76. dakikada bir kez daha sahaya havai fişek atılması sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş sahaya girerek hakemlerle tokalaştı ve siyah-beyazlı takımı soyunma odasına götürdü.