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Demir Grup Sivasspor Abdulkadir Parmak'ı transfer etti

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Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Demir Grup Sivasspor Abdulkadir Parmak’ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı. 28 yaşındaki Abdulkadir Parmak, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Kulüp Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

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