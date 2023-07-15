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Merih Demiral'ın yeni adresi belli oluyor!

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Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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Merih Demiral’ın yeni adresi belli oluyor!

Son dakika haberi...İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, takımıyla ayrılığın eşiğine geldi. 25 yaşındaki oyuncu kampa da götürülmedi. İşte detaylar...

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