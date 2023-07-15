Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! Halil Dervişoğlu yeniden Galatasaray'da
Son dakika transfer haberleri | Bir süredir Beşiktaş ile temasta olan ve anlaştığı iddia edilen Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekibin Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir isimle anlaştı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da görüşme halinde olduğu milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile el sıkıştı.
23 yaşındaki Hollanda doğumlu Halil Dervişoğlu, kariyerine Sparta altyapısında başladı. Genç futbolcu sırasıyla Brentford, Twente, Galatasaray ve Burnley formaları giydi.
Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Halil Dervişoğlu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 15 karşılaşmada 6 gole imzasını attı.
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