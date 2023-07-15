Galatasaray’dan Beşiktaş’a transfer çalımı! Halil Dervişoğlu yeniden Galatasaray’da

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir isimle anlaştı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da görüşme halinde olduğu milli futbolcu Halil Dervişoğlu ile el sıkıştı.