Galatasaray’da Lucas Torreira sevinci! Kulüp doktoru Yener İnce son durumunu açıkladı

MERTENS'İN BİLEĞİ BURKULDU

Austria Wien maçının kadrosunda yer almayan Sergio Oliveira, Nicolo Zaniolo ve Efe Akman'da ciddi bir sorun olmadığını aktaran İnce, "Üçünün de kaslarında sertleşme var. Her sabah ağrı tarayışımız oluyor oyuncularla ilgili. O konuşmada risk almamak adına Okan Hoca'dan rica ettik. Mertens'in bugünkü maçta ayak bileği burkuldu. Ona bakacağız. Çok kötü bir şey beklemiyorum." ifadelerini kullandı.