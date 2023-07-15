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Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe - Neftçi Bakü canlı izle! Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe - Neftçi Bakü canlı izle! Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2023
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Fenerbahçe - Neftçi Bakü canlı izle! Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

"Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı Pari Premier Cup'ta, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

"Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni sezon çalışmalarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Pari Premier Cup'ta mücadele ediyor. Sarı lacivertliler turnuvadaki üçüncü ve son maçında Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE - NEFTÇİ BAKÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Temmuz Cumartesi günü Smena Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak. Fenerbahçe - Neftçi Bakü maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE İLK İKİ MAÇINI KAYBETTİ

Fenerbahçe, Pari Premier Cup'taki ilk maçında Zenit ile karşılaştı. Gazprom Arena'da oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadeleyi penaltılar sonucu Rus ekibi 4-3 kazandı.

Sarı lacivertliler, turnuvadaki ikinci maçında ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşı karşıya geldi ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı.

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