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Dusan Tadic koptu geliyor! Ajax ile yollarını ayırdı! Beşiktaş'ı sevindirecek haber...

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Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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Dusan Tadic koptu geliyor! Ajax ile yollarını ayırdı! Beşiktaş’ı sevindirecek haber...

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Beşiktaş Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic ile ilgilenirken, siyah beyazlılara müjdeli bir haber geldi. Tadic, Ajax ile yollarını ayırırken, Beşiktaş'om Sırp yıldıza yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerisinde bulunduğu iddia edildi.

Transferde özellikle Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ajax, kaptanı Dusan Tadic ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ'I SEVİNDİREN HABER

Beşiktaş, transfer dönemindeki bombasını Dusan Tadic ile patlatmak istiyordu. Siyah-Beyazlılar, yıldız oyuncuya bir teklifte bulunsa da transferin gerçekleşmesi adına Sırp oyuncunun Ajax ile sözleşmesini feshetmesini bekliyordu.

Beşiktaş, Sırp yıldıza yıllık 2.5 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme önerisinde bulunmuştu.

FENERBAHÇE İDDİALARI DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Dusan Tadic'in transferi konusunda Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddiaları gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler'in de Dusan Tadic'in Ajax ile olan sözleşme durumunu yakından takip ettiği belirtilmekteydi.

AJAX'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Ajax, kaptanı Dusan Tadic ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

"ONU TUTMAK İSTERDİK AMA..."

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ajax'ın direktörü Sven Mislintat, "Dusan, bize sözleşmesini feshetmek istediğini söyledi. 2018'deki gelişinden bu yana takım için ne kadar önemli olduğunu ve hem sahada hem de saha dışında gerçek bir lider olduğunu gösterdi. Geçen sezon, istatistikleri inanılmazdı ve Ajax'a transfer olduğundan bu yana tek bir Eredivisie maçını kaçırmadı. Ayrılıyor olması inanılmaz bir kayıp. Onu tutmak isterdik ama talebine saygı duyuyor ve uyguluyoruz. Kariyerinin geri kalanı için en iyisini diliyoruz. Ajax, antrenörlük söz konusu olduğunda kariyerindeki bir sonraki adım olarak onunla iletişim halinde olacak ve bunu her zaman memnuniyetle karşılayacağımızı bildirdik" ifadelerini kullandı.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMANIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Dusan Tadic ise, "Kulüpten ayrılma kararını vermek çok zor oldu. Ancak bunun doğru an olduğuna inanıyorum. Yeni bir başlangıç yapmanın sadece benim için değil, kulüp için de doğru olduğunu düşünüyorum. Ajax'ta elde ettiğim başarılar ve kutladığımız zaferler bana kariyerimde daha önce hiç yaşamadığım tarif edilemez bir duyguyu veriyor. Burada geçirdiğim harika zamanlar için tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana kalırsa bu bir son, bir veda değil. Sonsuza dek bir Ajax oyuncusu olarak anılacağım ve yakında antrenörlük göreviyle Amsterdam'a dönmeyi umuyorum" dedi.

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