Dusan Tadic koptu geliyor! Ajax ile yollarını ayırdı! Beşiktaş’ı sevindirecek haber...

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMANIN DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Dusan Tadic ise, "Kulüpten ayrılma kararını vermek çok zor oldu. Ancak bunun doğru an olduğuna inanıyorum. Yeni bir başlangıç yapmanın sadece benim için değil, kulüp için de doğru olduğunu düşünüyorum. Ajax'ta elde ettiğim başarılar ve kutladığımız zaferler bana kariyerimde daha önce hiç yaşamadığım tarif edilemez bir duyguyu veriyor. Burada geçirdiğim harika zamanlar için tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana kalırsa bu bir son, bir veda değil. Sonsuza dek bir Ajax oyuncusu olarak anılacağım ve yakında antrenörlük göreviyle Amsterdam'a dönmeyi umuyorum" dedi.