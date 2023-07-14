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İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 28 şüpheli gözaltında

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Giriş Tarihi: 14.07.2023
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 28 şüpheli gözaltında

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Farklı ilçelerde 15 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekiplerce, Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki 15 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 28 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 172 mermi, 100 bin 600 lira, 77 bin 500 dolar ile bin 610 avro ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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