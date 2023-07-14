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UEFA'dan Türk kulüpleri hakkında kritik açıklama

SPOR
Giriş Tarihi: 14.07.2023
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UEFA’dan Türk kulüpleri hakkında kritik açıklama

Son dakika haberi...UEFA Mali Kontrol ve Disiplin Komitesi, Beşiktaş'a iyi haber verdi. Trabzonspor, Başakşehir ve Konyaspor ise ceza aldı.

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