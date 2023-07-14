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Galatasaray Avusturya'da beraberlikle yetindi! Austria Wien 1-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 14.07.2023
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Galatasaray Avusturya’da beraberlikle yetindi! Austria Wien 1-1 Galatasaray MAÇ SONUCU

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, hazırlık kampında Avusturya'da Austria Wien ile özel maçta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 1-1'lik skorla berabere ayrıldı.

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