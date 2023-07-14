AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
SPOR ahaber.com.tr
"Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galatasaray üçüncü hazırlık maçına Austria Wien karşısında çıkıyor. Süper Toto Süper Lig şampiyonu sarı kırmızılı takım Avusturyalı takım karşısında ter dökecek. Karşılaşma GS TV'den canlı yayınlanacak. Peki, Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Austria Wien Galatasaray maçının canlı yayını için detaylar merak ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampındaki 2. maçında Austria Wien ile karşılaşacak. Generali Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
GALATASARAY AUSTRIA WIEN MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Austria Wien maçı 14 Temmuz 2023 Cuma günü oynanacak.
GALATASARAY AUSTRIA WIEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Hazırlık maçında ilk düdük saat 20:30'da çalacak.
GALATASARAY AUSTRIA WIEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka Galatasaray Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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