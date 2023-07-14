AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Austria Wien Galatasaray maçının canlı yayını için detaylar merak ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampındaki 2. maçında Austria Wien ile karşılaşacak. Generali Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Peki, Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?