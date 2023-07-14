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Milli yıldız Beşiktaş'ta! Halil Dervişoğlu 4 yıl siyah beyazlı formayı giyecek

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Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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Milli yıldız Beşiktaş’ta! Halil Dervişoğlu 4 yıl siyah beyazlı formayı giyecek

Süper Lig devlerinden Beşiktaş bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü milli oyuncu Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanırken, A Spor'da yer alan habere göre siyah beyazlılar bir süredir gündeminde yer alan Halil Dervişoğlu ile anlaşmaya vardı.

4 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş'ın milli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşta yeteneğiyle fark yaratan Halil Dervişoğlu, 10 yaşında Sparta Rotterdam akademisine katıldı. 2017-2018 sezonunda profesyonel kariyerine başlayan Halil Dervişoğlu, küme düşme play-off mücadelesi sırasında ilk kez takımın kadrosuna girmeyi başardı. 3 milyon Euro karşılığında Brentford'a transfer olan Halil Dervişoğlu, 2019-2020 sezonunda 7 maça çıktı. Sonrasında Twente'ye kiralandı. 10 maç Twente'nin formasını giyen Halil, gol ve asist üretemedi. 1 Ocak 2021 tarihinde sözleşmesi feshedildi.



25 Ocak 2021 tarihinde Galatasaray'a kiralanan Halil Dervişoğlu, yeteneğiyle Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekmeyi başardı. İlerleyen dönemde son vuruşlardaki eksikliği nedeniyle Galatasaraylı taraftarlardan tepki görmeye başlayan Halil Dervişoğlu, 1 Eylül 2021 tarihinde bu sefer satın alma opsiyonu ile Galatasaray'a kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Halil Dervişoğlu, 2022-2023 sezonunda Burnley'e kiralandı. Milli futbolcunun Burnley ile kiralık sözleşmesi sona erdi.

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