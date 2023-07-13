13 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper Lig ile 1. Lig'de fikstür çekim tarihleri belli oldu!

Süper Lig ile 1. Lig'de fikstür çekim tarihleri belli oldu!

SPOR
Giriş Tarihi: 13.07.2023
ABONE OL
Süper Lig ile 1. Lig’de fikstür çekim tarihleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig ile 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihleri belli oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA