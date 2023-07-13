2022-2023 Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi açıklandı mı?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Süper Kupa finalleri genellikle temmuz ayının sonu ile ağustos ayının ilk haftalarında oynanıyor. Bu yıl da benzer tarihlerde oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.