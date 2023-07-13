2022-2023 Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi açıklandı mı?
"2022-2023 Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa 2022-2023 sezonu şampiyonu belli oluyor. Süper Kupa final maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı gündemdeki yerini aldı. Peki, 2022-2023 Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi açıklandı mı?
"2022-2023 Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl 50. Süper Kupa sahibini bulacak. Galatarasay ve Fenerbahçe'nin kupada 7'nci kez karşı karşıya geleceği mücadele için heyecan dorukta. Peki, 2022-2023 Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi açıklandı mı?
GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2023 Süper Kupa finalinin adı belli oldu.
2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve sarı lacivertliler, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapılması bekleniyor.
Süper Kupa finalleri genellikle temmuz ayının sonu ile ağustos ayının ilk haftalarında oynanıyor. Bu yıl da benzer tarihlerde oynanması bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
7. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Bu yıl 50'ncisi oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.
Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.
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- 2022-2023 Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi açıklandı mı?
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