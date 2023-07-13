Galatasaray Angelino’yu resmen duyurdu! Esprili sözler: Florya’nın suyu nerede?

ASLAN'DAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA VE OYUNCUNUN BEDELİ

1 milyon 500 bin Euro bedelle kiralanan 26 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

İMZAYI ATTI

Diğer yandan yıldız oyuncu kendisini Aslan'a bağlayan forma için imzasını attı.

YILDIZ İSİMDEN ESPRİ

Sarı kırmızılı ekip tarafından Angelino için çekilen kısa filmde ise futbolcu esprili bir dille "Florya'nın suyu nerede?" ifadelerine yer verdi.

ANGELINO: TİMUR BÜYÜK ROL OYNADI

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende (Angelino), Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un kendisini ziyaret etmesinin transferinde çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Sarı-kırmızılıların Almanya temsilcisi Leipzig'den satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığı 26 yaşındaki sol bek, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren Angelino, "Harika bir duygu. Epey bir süredir bu günün gelmesini bekliyordum. Bir an evvel takım arkadaşlarımla tanışmak ve güzel bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum. Transferimde kesinlikle Erden Bey'in (Erden Timur) bana yaklaşımı etkili oldu. Özellikle Barselona'ya gelip beni ziyaret etmesi ve ilk tanıştığımız andan itibaren bana yaklaşımı, karar vermemi çok kolaylaştıran bir etken oldu. Taraftarımızla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Onların ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Bir an evvel onların önünde oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.