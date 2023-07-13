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Galatasaray Angelino'yu resmen duyurdu! Esprili sözler: Florya'nın suyu nerede?

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Galatasaray Angelino’yu resmen duyurdu! Esprili sözler: Florya’nın suyu nerede?

Son dakika... Galatasaray, Angelino'yu Leipzig'den 1 milyon 500 bin Euro karşılığında kiraladığını açıkladı. RB Leipzig'den transfer edilen Angelino, sarı-kırmızılı takımın 5. İspanyol futbolcusu oldu. Diğer yandan yıldız oyuncu kendisini Aslan'a bağlayan forma için imzasını attı. Sarı kırmızılı ekip tarafından Angelino için çekilen kısa filmde ise futbolcu esprili bir dille “Florya’nın suyu nerede?” ifadelerine yer verdi.

Galatasaray, 26 yaşındaki sol bek Angelino için Alman ekibi Leipzig ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Angelino, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.

ASLAN'DAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA VE OYUNCUNUN BEDELİ

1 milyon 500 bin Euro bedelle kiralanan 26 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

İMZAYI ATTI

Diğer yandan yıldız oyuncu kendisini Aslan'a bağlayan forma için imzasını attı.

YILDIZ İSİMDEN ESPRİ

Sarı kırmızılı ekip tarafından Angelino için çekilen kısa filmde ise futbolcu esprili bir dille "Florya'nın suyu nerede?" ifadelerine yer verdi.

ANGELINO: TİMUR BÜYÜK ROL OYNADI

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende (Angelino), Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un kendisini ziyaret etmesinin transferinde çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Sarı-kırmızılıların Almanya temsilcisi Leipzig'den satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığı 26 yaşındaki sol bek, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

Transferinden duyduğu mutluluğu dile getiren Angelino, "Harika bir duygu. Epey bir süredir bu günün gelmesini bekliyordum. Bir an evvel takım arkadaşlarımla tanışmak ve güzel bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum. Transferimde kesinlikle Erden Bey'in (Erden Timur) bana yaklaşımı etkili oldu. Özellikle Barselona'ya gelip beni ziyaret etmesi ve ilk tanıştığımız andan itibaren bana yaklaşımı, karar vermemi çok kolaylaştıran bir etken oldu. Taraftarımızla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Onların ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Bir an evvel onların önünde oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN 5. İSPANYOL FUTBOLCUSU ANGELINO

Galatasaray'ın Almanya temsilcisi RB Leipzig'den kadrosuna kattığı Angelino, sarı-kırmızılı kadroya dahil edilen 5. İspanyol futbolcu oldu.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 191 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 5 İspanyol yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce İspanyol futbolcular Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena ve Juan Mata'yı transfer etmişti.

191. YABANCI FUTBOLCU

Angelino, Galatasaray'ın renklerine kattığı 191. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 191 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Kuzey Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka, Şili, Avusturya, Kosova ve Kanada'dan oyuncular aldı.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 22 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRK ASILLI YABANCILAR

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

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