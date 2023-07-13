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Son dakika | Fenerbahçe Samatta'nın sözleşmesini feshetti

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Son dakika | Fenerbahçe Samatta’nın sözleşmesini feshetti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri bugün... Fenerbahçe'de bir türlü beklenilen verimi gösteremeyen Samatta'nın sözleşmesi feshedildi.

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