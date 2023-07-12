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Daniel Amartey Beşiktaş'ta! Ganalı stoper imza için İstanbul'a geliyor...

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Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Daniel Amartey Beşiktaş’ta! Ganalı stoper imza için İstanbul’a geliyor...

Beşiktaş, Leicester City'den ayrılan Daniel Amartey'yi kadrosuna katarken, Ganalı stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Siyah beyazlılar serbest durumdaki 28 yaşındaki stoper için bonservis bedeli ödenmeyecek. İşte detaylar...

Beşiktaş, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Ganalı stoper Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ganalı milli oyuncu Daniel Amartey ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcunun yarın İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçip, Almanya kampına katılması bekleniyor.



Daniel Amartey, 2022-2023 sezonunda forma giydiği Leicester City'de 24 resmi karşılaşmada forma giydi.

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