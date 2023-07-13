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Beşiktaş'ın eski futbolcu Dele Alli gözyaşları içinde anlattı: Tacize uğradım, köprüden sarkıtıldım

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Beşiktaş’ın eski futbolcu Dele Alli gözyaşları içinde anlattı: Tacize uğradım, köprüden sarkıtıldım

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki Alli, eski İngiliz futbolcu Gary Neville'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Dele Alli, çocukken cinsel istismara uğradığını söyledi.

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Dele Alli, İngiltere'de çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın geçen sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayan Dele Alli, İngiltere'de gündem oldu.

26 yaşındaki oyuncu efsane İngiliz oyuncu Gary Neville'ın sorularını yanıtladı.

Yıldız futbolcu, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına engel olamadı.

İşte Dele Alli'nin açıklamaları;

Türkiye'den döndüğümde sakatlığım vardı ve ameliyat olmam gerekiyordu. Mental olarak kötü durumdaydım ve bundan kurtulmak için bir rehabilitasyon merkezine gitmeye karar verdim. Artık zamanı gelmişti, çünkü uzun zamandır bundan kaçıyordum. Her sabah kalkıyorum, kazanmak için savaşıyorum, antrenmanda gülümsemek zorunda kalıyorum. Ama içimde savaşı kaybediyordum. 6 haftalık bir tedavi süreci geçirdim. Hayatımdaki en büyük karardı.

MOURINHO'YU SUÇLAMIYORUM
Bir sabah kalktım, aynaya baktım ve 24 yaşında futbolu bırakıp bırakmamayı düşündüm. Bunun için asla Mourinho'yu suçlamıyorum, kimseyi suçlamıyorum. Kendimi kontrol etmem gerekiyordu.

6 YAŞINDA TACİZE UĞRADIM
6 yaşındayken annemin arkadaşı tarafından tacize uğradım. Annem alkolikti. 7 yaşındayken sigara içmeye başladım. Afrika'da uyuşturucu satarak hayata tutunmaya çalışıyordum.

KÖPRÜDEN SARKITILDIM
8 yaşında uyuşturucu satmaya başladım. Yaşlı biri bana, bisikletli bir çocuğu durduramayacaklarını söyledi. Ben de Futbol topumla etrafta dolaştım ve sonra uyuşturucuya başladım, bu olduğunda 8 yaşındaydım. 11 yaşındayken yan mahalleden bir adam tarafından köprüden aşağı sarkıtıldım.

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