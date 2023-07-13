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Adana Demirspor 36 yaşındaki kanat oyuncusu Luis Nani'yi kadrosuna kattığını duyurdu!

SPOR
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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Adana Demirspor 36 yaşındaki kanat oyuncusu Luis Nani’yi kadrosuna kattığını duyurdu!

Adana Demirspor, serbest durumda olan Luis Nani'yi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadrosuna kattığını açıkladı. Akdeniz temsilcisi tarafından, "Kulübümüz, Luis Nani ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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