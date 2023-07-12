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Galatasaray'ın yeni transferi Angelino istanbul'a geldi

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Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Galatasaray’ın yeni transferi Angelino istanbul’a geldi

Son dakika haberi... G.Saray'ın uzun süredir görüşme halinde olduğu Angelino'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu. İspanyol futbolcu bugün saat 17:00'da İstanbul'da olacak. Galatasaray, Angelino transferi için Leipzig'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Galatasaray'ın Leipzig'den kadrosuna kattığı Angelino İstanbul'a geldi. İşte İspanyol oyuncunun ilk görüntüleri...

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