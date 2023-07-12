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Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Kızılyıldız maçı şifresiz mi, şifreli mi yayınlanacak?

Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Kızılyıldız maçı şifresiz mi, şifreli mi yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Kızılyıldız maçı şifresiz mi, şifreli mi yayınlanacak?

"Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Rusya'da gerçekleşen hazırlık turnuvasında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferlerin performansının merakla beklendiği müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Kızılyıldız maçı şifresiz mi, şifreli mi yayınlanacak?

"Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Kızılyıldız maçı şifresiz mi, şifreli mi yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB Kızılyıldız maçı şifresiz mi, şifreli mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

12 Temmuz Çarşamba akşamı Smena Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

ZENİT MAÇINI PENALTILARLA KAYBETTİ

Fenerbahçe, Pari Premier Cup'taki ilk maçında Zenit ile karşılaştı. Gazprom Arena'da oynanan ve normal süresi golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadeleyi penaltılar sonucu Rus ekibi 4-3 kazandı.

Kızılyıldız ise turnuvada Zenit ve Neftchi ile oynadığı karşılaşmalardan galip ayrıldı.

SON MAÇTAKİ RAKİP NEFTCHI

Sarı lacivertli takım, Pari Premier Cup'taki üçüncü ve son maçında 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00'te Neftchi ile karşılaşacak.

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