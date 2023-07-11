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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor! İş rövanşa kaldı... Zalgiris 0-0 Struga (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor! İş rövanşa kaldı... Zalgiris 0-0 Struga MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu eşleşmesinin ilk maçında Zalgiris ile Struga 0-0 berabere kaldı. 18 Temmuz'da oynanacak olan rövanş maçını kazanan ekip 2. turda temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi olacak.

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