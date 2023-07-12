Galatasaray yine büyük oynuyor! Paredes beklenirken şimdi de Gravenberch hamlesi! Genç yıldız için kiralama teklifi...

RYAN GRAVENBERCH KİMDİR?

Ryan Gravenberch, 16 Mayıs 2002'de Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola Zeeburgia altyapısında başladı. 2010 yazında Ajax'ın altyapısına transfer oldu ve tüm yaş kategorilerinde forma giydi.

2019'da A takıma yükselme başarısı gösteren Gravenberch, 2022 yazında ise 18.5 milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tuttu. 21 yaşındaki oyuncunun 2027'ye kadar Bavyera ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.