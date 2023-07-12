Galatasaray yine büyük oynuyor! Paredes beklenirken şimdi de Gravenberch hamlesi! Genç yıldız için kiralama teklifi...
Transfer sezonunda flaş isimlerle gündeme gelen Galatasaray'da Angelino transferi tamamlanırken orta saha için düşünülen Paredes'in yanında bomba bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılılar Bayern Münih forması giyen Gravenberch için devreye girerken genç yıldızın kiralanması masadaki en güçlü ihtimallerden biri. İşte detaylar...
Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da kiralık transferi için görüşmelere başladığı İspanyol sol bek Angelino, İstanbul'a geldi.
"SABIRSIZLANIYORUM"
İspanyol sol bek, "Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
BAYERN MÜNİH'İN YILDIZI GÜNDEMDE
Diğer yandan orta sahaya da takviye yapmayı planlayan sarı kırmızılılar Bayer Münih'in genç yıldızını gündeme aldı.
ORTA SAHAYA GRAVENBERCH HAMLESİ
G.Saray'ın Bayern Münih'in ayrılmasına izin verdiği furbolcular arasında yer alan Ryan Gravenberch'i listesine yazdığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı takım bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirmek istiyor.
Ajax altyapısından yetişen Hollandalı orta saha, geçtiğimiz yaz Alman ekibine transfer olmuştu. Genç oyuncunun daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi. .
Tüm kulvarlarda 33 maça çıkan 21 yaşındaki yıldız, 1 gol - 1 asistlik katkı sağlarken sadece 937 dakika süre alabildi.
RYAN GRAVENBERCH KİMDİR?
Ryan Gravenberch, 16 Mayıs 2002'de Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola Zeeburgia altyapısında başladı. 2010 yazında Ajax'ın altyapısına transfer oldu ve tüm yaş kategorilerinde forma giydi.
2019'da A takıma yükselme başarısı gösteren Gravenberch, 2022 yazında ise 18.5 milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tuttu. 21 yaşındaki oyuncunun 2027'ye kadar Bavyera ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.
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