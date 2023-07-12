Fenerbahçe Sebastian Szymanski ile sözleşme imzaladı

Transferinin gerçekleştiği için mutlu ve gururlu olduğu belirten 24 yaşındaki oyuncu Szymanski, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum.