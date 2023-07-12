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Fenerbahçe Sebastian Szymanski ile sözleşme imzaladı

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Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Fenerbahçe Sebastian Szymanski ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Kanarya, Szymanski için Dinamo Moskova'ya 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte Szymanski'nin ilk mesajları...

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası yeni arayışa giren Fenerbahçe Kulübü, Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

BONSERVİSİ 9 MİLYON 750 BİN EURO

Fenerbahçe, yeni transferi Sebastian Szymanski için Dinamo Moskova'ya 9 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-lacivertli ekip bu ödemeyi 4 taksitte yapacak.

FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Fenerbahçe tarafından karşılanacağı kaydedildi.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe'nin açıklamasında ayrıca, "Kulübümüz, Sebastian Szymanski'nin transferi için kulübü Dinamo Moskova ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Polonyalı milli orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri yer aldı.

İmza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco yer aldı.

Transferinin gerçekleştiği için mutlu ve gururlu olduğu belirten 24 yaşındaki oyuncu Szymanski, "Burada, Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum.

Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım." dedi.

10 GOL, 7 ASİST

Sebastian Szymanski, geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'da kiralık olarak forma giydi.

Szymanski, tüm kulvarlarda çıktığı 40 müsabakada 10 gole imza attı.

Yıldız isim 7 de gol pası verdi.

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