Umut Nayir resmen Fenerbahçe'de! Sarı lacivertliler transferi duyurdu...
Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Umut Nayir'in transferini resmen açıkladı. Nayir geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 33 resmi maçta 18 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, milli yıldız Umut Nayir'in transferini resmen açıkladı.
33 MAÇTA 18 GOL, 3 ASİST
Geride kalan sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki santrfor, 33 resmi maçta 18 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.
UMUT NAYİR KİMDİR?
1993 yılında Kayseri'de doğan Umut Nayir, Ankaragücü altyapısında futbola başladı. Umut Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split ve Giresunspor formalarını da giydi.
A Milli Takım'da 4 maça çıkan tecrübeli futbolcunun 1 golü bulunuyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? LGS 2023 tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek?
- Parayı mıknatıs gibi çeken burçlar! Kritik gün açıklandı! O burçlar hazır beklesin! İkizler, Terazi, Yengeç...
- 2023 Ücretli Öğretmenlik başvurusu ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik 103. sınavı (ÖGG) sonuç tarihi belli oldu mu?
- 2000-2017 arası sigorta başlangıcı olana erken emeklilik müjdesi geldi! Tarihi 5 yıl öne çekecek! SGK yaş - prim - gün tablosu...
- Emekliye yeni maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olana ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
- CİMPİ CİMPİ NEDİR? Cimpi Cimpi (Gympie gympie) nerede, hangi ülkede bulunur?
- 2023 YKS birincisi kim oldu? YKS tam puan alan kaç kişi? 2023 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı?
- YKS tercih yapıp gelmezse puan kırılır mı? Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? YKS AYT-TYT OBP hesaplama 2023!
- YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? YKS’de kaç net kaç puan getirir? YÖK ATLAS PUAN HESAPLAMA 2023!
- Gelinim Mutfakta 11 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- ÜNİVERSİTE (YKS) TABAN PUANLARI 2023! Hangi üniversite, okul kaç puanla alıyor? Başarı sıralaması, taban puan, kontenjanlar...