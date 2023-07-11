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Umut Nayir resmen Fenerbahçe'de! Sarı lacivertliler transferi duyurdu...

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Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Umut Nayir resmen Fenerbahçe’de! Sarı lacivertliler transferi duyurdu...

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Umut Nayir'in transferini resmen açıkladı. Nayir geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 33 resmi maçta 18 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, milli yıldız Umut Nayir'in transferini resmen açıkladı.

33 MAÇTA 18 GOL, 3 ASİST

Geride kalan sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki santrfor, 33 resmi maçta 18 gol atarken, 3 kez de asist yaptı.

UMUT NAYİR KİMDİR?

1993 yılında Kayseri'de doğan Umut Nayir, Ankaragücü altyapısında futbola başladı. Umut Osmanlıspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Beşiktaş, Bursaspor, Hajduk Split ve Giresunspor formalarını da giydi.

A Milli Takım'da 4 maça çıkan tecrübeli futbolcunun 1 golü bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFERİ AÇIKLADI

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