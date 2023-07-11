Galatasaray ve SOCAR’dan anlaşma! Avrupa maçlarında...
Galatasaray, enerji şirketi SOCAR ile iş birliği anlaşması imzaladı. Sponsor firma, sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda giyeceği forma göğüs kısmında yer alacak.
Galatasaray Spor Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan üç yıllık sponsorluk reklam ve tanıtım hakları sözleşmesi imzalandı.
AVRUPA MAÇLARINDA "SOCAR" İMZASI
Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Spor Kulübü enerji sponsoru olan SOCAR, sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacak.
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