11 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray ve SOCAR’dan anlaşma! Avrupa maçlarında...

Galatasaray ve SOCAR’dan anlaşma! Avrupa maçlarında...

SPOR
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
ABONE OL
Galatasaray ve SOCAR’dan anlaşma! Avrupa maçlarında...

Galatasaray, enerji şirketi SOCAR ile iş birliği anlaşması imzaladı. Sponsor firma, sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda giyeceği forma göğüs kısmında yer alacak.

Galatasaray Spor Kulübü ve Azerbaycan'ın enerji devi SOCAR arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere tüm branşları kapsayan üç yıllık sponsorluk reklam ve tanıtım hakları sözleşmesi imzalandı.

AVRUPA MAÇLARINDA "SOCAR" İMZASI

Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray Spor Kulübü enerji sponsoru olan SOCAR, sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonu altında oynayacağı tüm Avrupa maçlarında giyeceği formanın göğüs kısmında da yer alacak.


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA