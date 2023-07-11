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Süper Lig ve 1. Lig için isim sponsorluğu anlaşması

SPOR
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Süper Lig ve 1. Lig için isim sponsorluğu anlaşması

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), e-ticaret platformu Trendyol ile Süper Lig ve 1. Lig için isim sponsorluğu anlaşması imzalayacak.

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