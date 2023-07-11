Galatasaray yıldız isimle resmen anlaştı! Angelino konusunda mutlu sona ulaşıldı
Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar uzun süredir peşinden koştuğu sol bek oyuncusu Angelino'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncunun mali şartları da belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde somut adımlar atmaya başladı. Aslan, Leipzig'in yıldız sol beki Angelino'yu kadrosuna kattı.Sarı kırmızılılar bu transfer için 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.
Angelino'nun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olacak.
ANGELINO KİMDİR?
Tam adı Jose Angel Esmoris Tasende olan Angelino 4 Ocak 1997 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Küçük yaşta Bergantinos takımının altyapısında futbola başlayan Angelino 8 Temmuz 2012'de Manchester City'nin U-18 takımı için transfer edildi.
Angelino 2016/2017 sezonunun sonuna kadar Manchester City'nin A takımıda dahil olmak Manchester City U-19 ve U-23 takımlarındada forma giydi.
Angelino 30 Ocak 2016'da Aston Villa ile oynanan FA Cup mücadelesinde sonradan oyuna dahil olarak ilk profesyonel maçına çıkmış oldu.
Manchester City'de istediği süreleri bulamayan Angelino sırasıyla Girona, Mallorca ve Nac Breda takımlarına kiralandı.
Angelino 2018 yılında Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Eindhoven ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Angelino 2018/2019 sezonunda PSV formasıyla 34 maçta forma giydi.
Manchester City, sözleşmesindeki geri satın alma maddesini kullanarak, 3 Temmuz 2019'da Angelino ile yeniden sözleşme imzaladı.
31 Ocak 2020'de Manchester City ile 12 maça çıkan Angelino, sezon sonuna kadar Alman ekibi Leipzig'e kiralık verildi. 12 Şubat 2021'de Leipzig, 18 milyon Euro bonservis bedeli ile Angelino'nun bonservisini alarak 4 yıllık bir anlaşma yaptı.
Leipzig, Ağustos 2022'de Hoffenheim'dan sol bek David Raum ile sözleşme imzaladıktan sonra Angelino, bir yıllığına satın alma seçeneğiyle kiralık olarak Hoffenheim'a transfer oldu.
Angelino geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçirdi. Profesyonel kariyerinde 206 maça çıkan İspanyol sol bek 11 gol kaydetti.
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