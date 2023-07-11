Galatasaray Milot Rashica için pazarlık masasında

BONUSLAR ÖNERİLDİ

Galatasaray Yönetimi ise 27 yaşındaki kanat oyuncusuna maksimum 5 milyon euro civarında bir ödeme yapmayı düşünüyor. İngiliz kulübüne yapılan son teklifte Galatasaray'ın 2 milyon euro da bonuslara bağlı bir paket sunduğu öğrenildi. Bu başarı bonusları, oyuncunun maç oynama sayısına, Avrupa kupalarına katılım ve kupa kazanma gibi kriterlere bağlı.

ARTIK KULÜPLERİ BEKLİYOR

Eğer Norwich cephesi bu öneriyi kabul ederse, Galatasaray 5+2 milyon euroya Rashica'nın bonservisini almış olacak. Galatasaray'la her konuda anlaşmaya varan Milot Rashica ise transfer için artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Norwich'in yaptığı kanat transferi sonrasında, Rashica'nın yeni sezon planları arasından tamamen çıkarıldığı belirtiliyor.