11 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Milot Rashica için pazarlık masasında

Galatasaray Milot Rashica için pazarlık masasında

SPOR
Giriş Tarihi: 11.07.2023
ABONE OL
Galatasaray Milot Rashica için pazarlık masasında

Cim Bom'da yeni sezonun kadro yapılanması sürüyor. Geçen sezonki kadroyu genel olarak koruyup üzerine eklemeler yaparak güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da Milot Rashica için de pazarlıklar sürüyor. Aslan son olarak Norwich City'e son önerdiği rakamdan daha yüksek bir teklif sundu ve beklemeye geçti.

Sarı-Kırmızılılar geçen sezon kazandığı şampiyon unvanını yeni sezonda da korumayı hedefliyor. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da başarı isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

BONUSLAR ÖNERİLDİ
Galatasaray Yönetimi ise 27 yaşındaki kanat oyuncusuna maksimum 5 milyon euro civarında bir ödeme yapmayı düşünüyor. İngiliz kulübüne yapılan son teklifte Galatasaray'ın 2 milyon euro da bonuslara bağlı bir paket sunduğu öğrenildi. Bu başarı bonusları, oyuncunun maç oynama sayısına, Avrupa kupalarına katılım ve kupa kazanma gibi kriterlere bağlı.

ARTIK KULÜPLERİ BEKLİYOR
Eğer Norwich cephesi bu öneriyi kabul ederse, Galatasaray 5+2 milyon euroya Rashica'nın bonservisini almış olacak. Galatasaray'la her konuda anlaşmaya varan Milot Rashica ise transfer için artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Norwich'in yaptığı kanat transferi sonrasında, Rashica'nın yeni sezon planları arasından tamamen çıkarıldığı belirtiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA