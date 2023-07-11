Galatasaray Milot Rashica için pazarlık masasında
Cim Bom'da yeni sezonun kadro yapılanması sürüyor. Geçen sezonki kadroyu genel olarak koruyup üzerine eklemeler yaparak güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da Milot Rashica için de pazarlıklar sürüyor. Aslan son olarak Norwich City'e son önerdiği rakamdan daha yüksek bir teklif sundu ve beklemeye geçti.
Sarı-Kırmızılılar geçen sezon kazandığı şampiyon unvanını yeni sezonda da korumayı hedefliyor. Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da başarı isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
BONUSLAR ÖNERİLDİ
Galatasaray Yönetimi ise 27 yaşındaki kanat oyuncusuna maksimum 5 milyon euro civarında bir ödeme yapmayı düşünüyor. İngiliz kulübüne yapılan son teklifte Galatasaray'ın 2 milyon euro da bonuslara bağlı bir paket sunduğu öğrenildi. Bu başarı bonusları, oyuncunun maç oynama sayısına, Avrupa kupalarına katılım ve kupa kazanma gibi kriterlere bağlı.
ARTIK KULÜPLERİ BEKLİYOR
Eğer Norwich cephesi bu öneriyi kabul ederse, Galatasaray 5+2 milyon euroya Rashica'nın bonservisini almış olacak. Galatasaray'la her konuda anlaşmaya varan Milot Rashica ise transfer için artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Norwich'in yaptığı kanat transferi sonrasında, Rashica'nın yeni sezon planları arasından tamamen çıkarıldığı belirtiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekliye yeni maaş takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olana ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
- CİMPİ CİMPİ NEDİR? Cimpi Cimpi (Gympie gympie) nerede, hangi ülkede bulunur?
- 2023 YKS birincisi kim oldu? YKS tam puan alan kaç kişi? 2023 YKS Türkiye birincisi hangi şehirden çıktı, kaç puan yaptı?
- YKS tercih yapıp gelmezse puan kırılır mı? Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? YKS AYT-TYT OBP hesaplama 2023!
- YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? YKS’de kaç net kaç puan getirir? YÖK ATLAS PUAN HESAPLAMA 2023!
- Gelinim Mutfakta 11 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- ÜNİVERSİTE (YKS) TABAN PUANLARI 2023! Hangi üniversite, okul kaç puanla alıyor? Başarı sıralaması, taban puan, kontenjanlar...
- Ege Denizi deprem son dakika! 11 Temmuz deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Ayvacık...
- Evde bakım maaşı 2023 Temmuz zammı ile ne kadar, kaç TL oldu? 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...
- 10 Osmanlı Padişahı, 6 savaş gördü! 157 yıl boyunca bu besini tüketti! Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın sırrı...
- YKS'de sıralama mı önemli, puan mı? 2023 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak? YKS tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler...
- Zamlı Aile Destek ödemeleri hesaplara yattı mı son dakika? Temmuz ayı Aile Destek ödemesi ne kadar oldu 2023?