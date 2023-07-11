Beşiktaş’tan Dusan Tadic’e teklif! Kara Kartal beklemeye geçti...

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Siyah beyazlıların 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve transferde bonservis bedeli olmayacağı ifade edildi. Sırp oyuncu, Ajax'ın 'rüya kulübü' olduğunu defalarca dile getirirken, Hollanda Ligi Eredivisie'de 11 gol ve 18 asist ile ligin MVP'si oldu. Asil mevkii sol kanat olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sağ kanat ve santrfor da oynayabiliyor.