Beşiktaş'tan Dusan Tadic'e teklif! Kara Kartal beklemeye geçti...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş Ajax’la 1 senelik sözleşmesi bulunan Dusan Tadic'e teklif yaparak beklemeye geçti. Asil mevkisi sol kanat olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sağ kanat ve santrfor da oynayabiliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın hedefinde ilk etapta stoper takviyesi yer alırken ilginç bir iddia daha ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ CİDDİ ADAY
Ajax forması giyen Dusan Tadic'in adı siyah beyazlı ekiple anılıyor. Voetbal 4U'nun haberine göre Ajax; kaptan Dusan Tadiç'in ayrılmasına açık, hatta Sırp oyuncu için Beşiktaş teklif bile sundu. Ajax ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Tadic'in Hollanda'dan ayrılacağı konuşurken, Beşiktaş en ciddi adayların başında geliyor.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Siyah beyazlıların 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve transferde bonservis bedeli olmayacağı ifade edildi. Sırp oyuncu, Ajax'ın 'rüya kulübü' olduğunu defalarca dile getirirken, Hollanda Ligi Eredivisie'de 11 gol ve 18 asist ile ligin MVP'si oldu. Asil mevkii sol kanat olan 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sağ kanat ve santrfor da oynayabiliyor.
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