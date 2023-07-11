Beşiktaş'tan Tadic hamlesi! Kartal aradığı yıldızı sonunda buldu
Transferin sessiz takımı Beşiktaş, yaz dönemine damgasını vuracak dünyaca ünlü bir yıldızın transferini bitirmek için dirsek temasını hızlandırdı. Ajax'ın Sırp yıldızı Tadic, kulübünden ayrılmak istiyor. 34 yaşındaki futbolcu, sözleşmesini feshedebilirse, Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Siyah beyazlı yönetim, hücum oyuncusu için mali şartlarını seferber edecek. İşte spor basınına bomba gibi düşen haberin detayları...
Kara Kartal'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesinde hücum hattına dünyaca ünlü bir isim kazandırmak için girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, Dusan Tadic ismi üzerine yoğunlaştı.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR
2018 yılından beri Hollanda Ligi ekibi Ajax'ta forma giyen 34 yaşındaki hücum oyuncusu için temaslar devam ediyor.
YÖNETİM AYRILIK HABERİNİ BEKLİYOR
Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen futbolcuya hemen olumlu yanıt veren yönetim, Tadic'in Ajax'tan bonservisiyle ayrılmasını bekliyor.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Beşiktaşlı idarecilerin Tadic'e yaptığı teklifin detayları da ortaya çıktı. Siyah Beyazlılar, Sırp yıldıza, seneliği 2.5 milyon Euro'dan 2 artı 1 yıllık kontrat önerdi.
MENAJERİ GÖRÜŞMELERİ YÜRÜTÜYOR
Şu anda menajeri aracılığıyla Ajax'la ayrılık görüşmeleri yapan başarılı oyuncunun, Kara Kartal'a olumlu yanıt vermesi bekleniyor.
DUSKO TOSIC DEVREYE GİRDİ
Siyah-Beyazlılar'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Dusan Tadic transferi için devrede... Kariyerine oyuncu menajeri olarak devam eden Tosic, Sırbistan Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Tadic'e Beşiktaş'la ilgili bilgi verip, birçok talibi olan oyuncunun seçimini Beşiktaş'tan yana kullanması için çaba gösteriyor.
TRANSFERE OLUMLU BAKIYOR
Başarılı hücumcunun, Tosic'in de etkisiyle Siyah-Beyazlı formaya olumlu baktığı ifade edildi.
MAAŞ PAZARLIĞI VEDA SONRASI
Tadic'in resmen Ajax'la yollarını ayırması sonrasında tarafların maaş pazarlığına başlaması planlanıyor.
11 GOL, 18 ASİSTLE OYNADI
Dusan Tadic, Ajax formasıyla geçen sezon 34 lig maçında görev yapıp 11 gol ve 18 asistle oynadı.
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