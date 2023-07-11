Beşiktaş’tan Tadic hamlesi! Kartal aradığı yıldızı sonunda buldu

DUSKO TOSIC DEVREYE GİRDİ

Siyah-Beyazlılar'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, Dusan Tadic transferi için devrede... Kariyerine oyuncu menajeri olarak devam eden Tosic, Sırbistan Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Tadic'e Beşiktaş'la ilgili bilgi verip, birçok talibi olan oyuncunun seçimini Beşiktaş'tan yana kullanması için çaba gösteriyor.